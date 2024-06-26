الامارات | "إقامة دبي" و "مطارات دبي" توقعان اتفاقية تعاون مشترك لتعزيز خدمات المسافرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اتفاقية تعاون وشراكة مع مطارات دبي، بحضور سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة، وبول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، وجعل مطارات دبي في مقدمة المطارات العالمية في توفير أرقى الخدمات.

وقال سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة: "تأتي هذه الاتفاقية كجزء من استراتيجية الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لتعزيز التعاون مع الشركاء الرئيسيين، وضمان تقديم خدمات متكاملة وفعالة للمسافرين في مطارات دبي"، مشيراً إلى التزام إقامة دبي بمواصلة توفير أفضل الخدمات للمسافرين من خلال تبني أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية، مشدداً في الوقت ذاته على أن الشراكة مع مطارات دبي تعتبر خطوة مهمة وعملية نحو تحقيق الرؤية في جعل مطارات دبي من بين الأفضل عالمياً، والوجهة الأكثر طلباً نظراً لمكانتها وقدرتها على تعزيز تجربة السفر وتوفير بيئة آمنة وسلسة لجميع المسافرين.

من جهته قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "تمثل هذه الاتفاقية خطوة هامة أخرى في جهودنا المستمرة لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد في مجال الطيران. وتلعب شراكتنا مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي دوراً أساسياً لضمان توفير تجربة سفر سلسة وفعالة لجميع المسافرين عبر مطاراتنا، حيث تتيح لنا مذكرة التفاهم هذه تسخير أحدث التقنيات لتبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة التشغيلية بشكل أكبر، بما يتماشى مع رؤية دبي الطموحة لقطاعي الطيران والسياحة."

وتتضمن مجالات الشراكة تحسين عملية الاستعلام عن التسجيل في البوابات الذكية عبر الموقع الإلكتروني، ومن خلال توفير رابط على الموقع الإلكتروني لمطارات دبي يمكّن المسافرين من الاستعلام عن تسجيلهم في البوابات الذكية، حيث ستسهم هذه الخاصية في تثقيف وإرشاد المسافرين بشأن إمكانية استخدام الخدمة قبل وصولهم إلى صالة الجوازات، مما يعزز من تسهيل وتسريع عملية المرور، كما تشمل أيضاً تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال الربط الإلكتروني بين الأنظمة الأمنية، مما يسهم في تحسين كفاءة وسلامة العمليات الأمنية في المطارات.

هذا وتسعى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي جاهدة لتبني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات للمسافرين، وذلك عبر تقديم خدمات متكاملة وسريعة، تحسن تجربة المسافر، وتقلل وقت الانتظار، وتبسيط إجراءات الدخول والخروج، كما تقود جهود تعزيز الأمان، و ضمان تكامل وفعالية جميع العمليات الأمنية من خلال استخدام أحدث التقنيات والأنظمة الأمنية، علاوة على تقديم خدمات ذكية ومبتكرة مثل البوابات الذكية التي تسهل مرور المسافرين وتوفر الوقت والجهد.