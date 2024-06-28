اليابان | الأطعمة الحارة لمواجهة حرارة الصيف في اليابان!

ثقافة 29/06/2024

تشهد العديد من المناطق في اليابان موجات حر تتجاوز درجات حرارتها 30 درجة مئوية. مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة، يبحث الكثيرون عن طرق للتغلب على هذا الحر. إحدى الطرق الفعالة للتعامل مع هذه الأجواء هي تناول الأطعمة الحارة التي ترفع حرارة الجسم من الداخل، مما يمنح شعورًا بالانتعاش والنشاط.

وفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجراه موقع Gurunavi للمعلومات عن المطاعم على الإنترنت بين أعضائه، اكتشف أن 46.6% من المشاركين بشكل عام ”يحبون“ أو ”يفضلون“ الأطعمة الحارة. هذا يعني أن نصف المشاركين تقريبًا يفضلون هذا النوع من الطعام. بالنسبة للرجال في الثلاثينيات من العمر، وصلت نسبة تفضيل الأطعمة الحارة إلى 54.5%، مما يظهر أن هذه الفئة العمرية تميل بشكل خاص نحو الأطعمة الحارة. تم إجراء الاستطلاع في منتصف شهر مايو/أيار، وشمل 1267 شخصًا تتراوح أعمارهم بين العشرينات والستينات.

أظهرت النتائج أن 42٪ من المشاركين يرون أن تناول الأطعمة الحارة ”ليس له علاقة بالموسم“. بالنسبة للمواسم الفصلية، كانت نسبة 35٪ يفضلون تناول الأطعمة الحارة في فصل الصيف، متفوقين بقليل على نسبة 34٪ الذين يفضلون ذلك في فصل الشتاء.

يرغب الكثير من الناس في الشعور بالانتعاش في أشهر الصيف الحارة من خلال تناول الأطعمة الحارة ليشعروا بالانتعاش. وقال الكثيرون إنهم يرغبون في ”الاستمتاع بالتحفيز والشعور بالإنجاز“ وأنهم يستطيعون “تناول الأطعمة الحارة حتى عندما تنخفض شهيتهم”.

أظهرت النتائج أن ما يقرب من نصف النساء يجدن أن الطعام الكوري هو واحد من خيارات الأطعمة الحارة التي تثير اهتمامهن. يشير هذا إلى أن العديد من الأشخاص مهتمون بالطعام الكوري، وربما يكون ذلك بفضل الدراما الكورية والفنانين الكوريين. أما بالنسبة للرجال، فقد اختاروا بشكل رئيسي المطبخ الصيني والكاري كخيارات للأطعمة الحارة.



أحد الأطباق الكورية الحارة © بيكستا.

( النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان © بيكستا)