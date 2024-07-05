حزب الله يستهدف موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا المحتلة

ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان “حزب الله”، موقعي ‏الرمثا والسماقة في تلال كفر شوبا المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابةً مباشرة.

وقال “حزب الله” في بيانه:

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:30 من ظهر يوم الجمعة 05-07-2024 موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

كما استهدف ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:45 من ظهر اليوم الجمعة 05-07-2024 موقع ‏السماقة في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏