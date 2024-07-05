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حزب الله يستهدف موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا المحتلة

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ياسر رشاد - القاهرة -  استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان “حزب الله”، موقعي ‏الرمثا والسماقة في تلال كفر شوبا المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابةً مباشرة.

 

وقال “حزب الله” في بيانه:

 دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:30 من ظهر يوم الجمعة 05-07-2024 موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

 كما استهدف ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:45 من ظهر اليوم الجمعة 05-07-2024 موقع ‏السماقة في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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