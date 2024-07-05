رئيس وزراء المجر يصل موسكو وحالة غضب داخل الاتحاد الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - قال متحدث باسم الحكومة المجرية في بودابست، الجمعة، إن رئيس الوزراء فيكتور أوربان وصل إلى موسكو حيث سيلتقي الرئييس فلاديمير بوتين "في إطار مهمة السلام" الخاصة به بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي حين تتولى المجر رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي منذ الأول من يوليو، قال مسؤول مكتبه الإعلامي برتلان هافشي، إن أوربان سيلتقي بوتين، وفق فرانس برس.

يتصرف "بدون تفويض"

غير أن الاتحاد الأوروبي أوضح في وقت سابق، أن الرئيس المجري يتصرف "بدون تفويض" منه.

ولفت مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل إلى أن "زيارة رئيس الوزراء فيكتور أوربان إلى موسكو تجري حصراً في إطار العلاقات الثنائية بين المجر وروسيا".

كما أضاف أن "هذا الموقف يستبعد الاتصالات الرسمية بين الاتحاد الأوروبي والرئيس بوتين، وبالتالي فإن رئيس الوزراء المجري لا يمثل الاتحاد الأوروبي بأي شكل من الأشكال".

زيارة مفاجئة لكييف

تأتي زيارة أوربان إلى موسكو بعد أيام على زيارته المفاجئة إلى كييف، حيث حض القيادة الأوكرانية على العمل من أجل التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار مع روسيا.

يشار إلى أن المجر تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. ويعارض التكتل الذي يضم 27 دولة بشدة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفرض 14 حزمة من العقوبات غير المسبوقة على موسكو.