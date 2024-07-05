بعد طرد دبلوماسيين من بعثتها لدى مولدوفا.. روسيا تهدد بالرد

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن موسكو سترد على احتمال طرد دبلوماسيين من بعثتها لدى مولدوفا.

وقالت الخارجية الروسية: "إذا طردت مولدوفا دبلوماسيين روس فهذا يعني أن كيشينوف لا تستخلص العبر من الوضع المحزن الذي أدت إليه سياساتها".

وأضافت الخارجية الروسية، أن موسكو لن تترك احتمال طرد دبلوماسيين روس من مولدوفا دون رد، وذلك في أعقاب إعلان مولدوفا عن احتمالية طرد دبلوماسيين روس من أراضيها.

وفي وقت سابق، صرح مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، بأن حلف الناتو يجر مولدوفا إلى مواجهة عسكرية مع روسيا وبيلاروسيا.

وفي وقت سابق أيضًا، صرحت رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم في مولدوفا، يفغينيا غوتسول، أن الإقليم لا يرى أي مؤشرات على رغبة روسيا في مهاجمة مولدوفا.

ووفقًا لغوتسول، فإن "السلطات المولدوفية تبذل قصارى جهدها لخلق جوٍ مثير للقلق في البلاد، وأن السكان يسمعون باستمرار عن استدعاء المجندين، فضلاً عن الاتفاقات مع الناتو".

وتتمتع منطقة غاغاوزيا بالحكم الذاتي في جنوب مولدوفا، وينحو سكانها بشكل تقليدي إلى التقارب مع روسيا، في حين أعلنت كيشينوف عن مسار نحو التكامل مع أوروبا.

وفاة طفلة جراء هجوم أوكراني جنوب روسيا:

مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، توفيت طفلة تبلغ من العمر ست سنوات في المستشفى متأثرة بجراحها، وذلك بعد إصابتها بجروح في هجوم أوكراني على منطقة كراسنودار جنوب روسيا، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة فينيامين كوندراتييف.

ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، كتب كوندراتييف على قناته بتطبيق التواصل الاجتماعي "تيليجرام": "للأسف، توفيت في المستشفى فتاة تبلغ من العمر ست سنوات، كانت تعاني من إصابات في هجوم بطائرة بدون طيار على بريمورسكو-أختارسك".

وقدّم كوندراتييف تعازيه لأسرة الفتاة، وأضاف أن السلطات ستقدم كل المساعدة اللازمة للمصابين في الهجوم.

وذكرت تقارير سابقة أن ستة أشخاص، بينهم طفلان، نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح إثر الهجوم، ولحقت أضرار بمبنى سكني من ثلاثة طوابق.

الدفاع الروسي يسقط عشر طائرات بدون طيار أوكرانية:

على صعيد آخر كتب حاكم روستوف، فاسيلي جولوبيف، على قناته على “تيليجرام”، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت عشر طائرات بدون طيار أوكرانية فوق منطقة روستوف بجنوب روسيا.

وقال: "أسقطت الدفاعات الجوية عشر طائرات مسيرة في سماء منطقة روستوف. ووفقًا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات. ويتم التحقق من التقارير".

وأضاف المحافظ، "وفقًا لرجال الإطفاء، فإن الهجوم الجوي وسقوط شظايا من الطائرات بدون طيار أشعلا حرائق الغابات على الضفة اليسرى لنهر الدون في روستوف وفي منطقة آزوف، وتم إرسال فرق الإطفاء".