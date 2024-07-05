المقاومة الفلسطينية تقضي على 10 جنود إسرائيليين بالشجاعية من مسافة الصفر

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت المقاومة الفلسطينية عن عملية عسكرية نفذتها من مسافة الصفر، وقضت على أكثر من 10 جنود إسرائيليين، في مبنى شرق شارع النزاز بحي الشجاعية في مدينة غزة.

وقالت المقاومة في بيانها: بعد عودت مجاهدينا من خطوط القتال، قاموا بالإجهاز يوم أمس على 10 جنود صهاينة في عملية مركبة شرق شارع النزاز بحي الشجاعية في مدينةغزة.

وأوضح البيان، أن المقاومة استهدفت مبنى تحصنت بداخله قوة صهيونية بقذيفة "TBG" ثم تقدموا صوب المبنى المستهدف وأجهزوا على بقية أفراد القوة من مسافة الصفر، وخلال انسحابهم فجروا عبوة ناسفة داخل المبنى، وبعدها تدخل الطيران المروحي لإخلاء الجنود القتلى والمصابين.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية، أن كتائب القسام استهدفت دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" شرق شارع النزاز في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.