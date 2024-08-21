اليابان | الحملة الدبلوماسية الأوروبية لشي جينبينغ: استغلال الفرص في ظل تصدع التضامن الغربي

هل يجب أن تشعر اليابان بالقلق إزاء الحملة الدبلوماسية الأخيرة التي تقودها بكين تجاه أوروبا؟ في مقال تحليلي، تستكشف مراسلة سابقة في بكين، مقيمة حاليًا في بودابست، الأهمية الاستراتيجية لرحلة شي جينبينغ إلى أوروبا في مايو/ أيار، مشيرة إلى العلاقة الناشئة بين الصين والمجر. انضموا إلينا في هذا المقال لفهم أبعاد هذه التحركات الدبلوماسية وتأثيراتها المحتملة على التوازنات الجيوسياسية في المنطقة، وما إذا كان ينبغي لليابان أن تأخذ حذرها من هذا التقارب الصيني الأوروبي.

كانت جولة الرئيس الصيني شي جينبينغ في الفترة من 5 إلى 10 مايو/ أيار في فرنسا وصربيا والمجر جزءًا من حملة دبلوماسية أوروبية تهدف إلى تأمين ميزة استراتيجية للصين في معركتها المستمرة مع الولايات المتحدة لقيادة النظام الدولي. الهدف الأساسي من هذه الحملة هو تقريب الحلفاء المحتملين وإحداث انقسام بين صفوف ”العدو“، وفقًا لتقليد عمليات التأثير الخارجي التي قام بها الحزب الشيوعي الصيني لعقود.

كانت أبرز محطات الرحلة هي زيارة شي الرسمية إلى بودابست، حيث أعيش منذ خريف 2023. لقاء شي برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أسفر عن سلسلة من الاتفاقيات الجديدة التي تتجاوز التجارة والاستثمار لتشمل التعاون في مجالات إنفاذ القانون والسيطرة على الحدود والإعلام. هل يمكن لبكين استغلال علاقاتها مع نظام أوربان، الذي ينتقد سياسة الاتحاد الأوروبي بشكل متكرر، لتقويض التضامن الأوروبي؟ فيما يلي تحليل موجز لجولة شي الأخيرة، مع التركيز على الجزء الشرقي الأوروبي الذي أتيحت لي فرصة مراقبته عن كثب.

الدول المفضلة لدى شي

لماذا فرنسا وصربيا والمجر؟ لفهم عملية الاختيار، دعونا ننظر إلى التعديلات الأخيرة في سياسة الهجرة الصينية. مع اقتراب جولة شي الأوروبية، بدأت الحكومة الصينية في تنفيذ سياسة السفر بدون تأشيرة لمدة 15 يومًا لدول أوروبية مختارة بدءًا من ديسمبر / كانون الأول 2023. تستقبل الصين الآن زيارات قصيرة الأمد بدون تأشيرة لحاملي جوازات السفر من 11 دولة أوروبية: فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، هولندا، النمسا، بلجيكا، لوكسمبورغ، سويسرا، أيرلندا، والمجر، رغم أنها تستشهد بمبدأ المعاملة بالمثل في رفضها إعادة العمل بالإعفاء المماثل المتاح للزوار اليابانيين قبل الجائحة.

مستثنى من الإعفاء من التأشيرة الصينية هي الدول الاسكندنافية التي ازدادت حدة انتقاداتها لموقف بكين المؤيد لروسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. كما أن اليابان وكوريا الجنوبية، الحليفين الرئيسيين للولايات المتحدة في شرق آسيا، وكذلك بريطانيا وكندا، التي تشارك معلومات استخباراتية عالية المستوى مع الولايات المتحدة، غائبة عن قائمة الدول المفضلة. يتحدث الاختيار الكثير عن أولويات بكين الدبلوماسية.

الاستفادة من ”روح الاستقلال“ الفرنسية

يصادف هذا العام الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وفرنسا. في مأدبة الدولة التي استضافها الرئيس إيمانويل ماكرون وزوجته في 6 مايو/ أيار، أشاد شي بقرار الرئيس شارل ديغول قطع العلاقات الرسمية مع تايوان وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع جمهورية الصين الشعبية على الرغم من المعارضة الأمريكية. وقال شي إن هذه وأحداث أخرى في تفاعل الصين وفرنسا ”تعزى جميعها إلى روح الاستقلال التي يجب الاعتزاز بها والمضي قدمًا“. في ظل دعوات ماكرون إلى ”الاستقلال الاستراتيجي“ الأوروبي، يمكن تفسير تصريحات شي كإشارة غير خفية إلى الاستقلال الفرنسي عن السياسة الخارجية الأمريكية.

في محادثاته مع ماكرون في اليوم التالي، تجنب شي الجدل وركز على تكثيف الحوار لإيجاد حل سلمي للصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا. وفي المجال الاقتصادي أيضًا، أكد على التعاون، وخاصة فيما يتعلق بحوكمة الذكاء الاصطناعي. حتى السفير في فرنسا لو شاي، الذي اشتهر في الغرب بدفاعه عن ”دبلوماسية الذئب المحارب“، امتنع عن الكشف عن أنيابه في الأشهر الأخيرة.

القاعدة الجماهيرية الصينية في شرق أوروبا

تُعرف حكومتا صربيا والمجر بميولهما الاستبدادية، وهما من أكثر الدول المؤيدة للصين في أوروبا الشرقية والوسطى. كان الرئيس ألكسندر فوتشيتش من صربيا ورئيس الوزراء أوربان من المجر القادة الأوروبيين الوحيدين (باستثناء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) الذين شاركوا في منتدى الحزام والطريق الذي عقدته الحكومة الصينية في بكين في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

كانت هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها شي إلى صربيا، بعد انقطاع دام ثماني سنوات. وقد تزامنت إقامته الأخيرة في بلغراد مع الذكرى السنوية للقصف سيئ السمعة للسفارة الصينية في تلك المدينة (عاصمة يوغوسلافيا آنذاك) أثناء تدخل حلف شمال الناتو في حرب كوسوفو. ويمكن اعتبار هذا بمثابة سخرية أخرى من الولايات المتحدة، التي تحملت المسؤولية واعتذرت عن الحادث. الرئيس فوتشيتش، الذي لا يزال ينظر إلى حلف الناتو بريبة عميقة، فرش السجادة الحمراء لشي، وزين وسط بلغراد بالأعلام الصينية واللافتات الترحيبية بـ ”الصديق المحترم“ لصربيا. وأمام حشد من الأنصار، أعلن فوتشيتش: ”لدينا موقف واضح وبسيط فيما يتعلق بسلامة الأراضي الصينية. نعم، تايوان هي الصين“.

سيكون خط السكك الحديدية عالي السرعة الذي تبنيه الصين بين بلغراد ونوفي ساد، ثاني أكبر مدينة في صربيا، القطار الوحيد الذي يعمل بسرعة 200 كيلومتر في الساعة في البلقان. وتولي الصين أهمية كبيرة لهذا المشروع باعتباره إنجازا رئيسيا لمبادرة الحزام والطريق للبنية التحتية، التي فقدت زخمها مع تباطؤ الاقتصاد الصيني.

شركاء في المراقبة

كانت بودابست المحطة الأخيرة في الجولة، حيث تلقى شي ترحيبا حارا بنفس القدر. ورغم أن المجر تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فإن الرئيس أوربان معروف بصدامه مع زعماء أوروبيين آخرين بشأن سياسات تتراوح من الهجرة إلى دعم أوكرانيا. وهذا يجعل المجر هدفا رئيسيا لعمليات التأثير المصممة لتقويض التضامن الأوروبي.

لقد أثبتت زيارة شي في مايو أنها مثمرة، حيث أسفرت عن 18 اتفاقية ثنائية جديدة. وعلى المستوى المحلي، ركزت وسائل الإعلام على المشاريع المدعومة من قبل مصالح قريبة من الحكومة، بما في ذلك تطوير الطاقة النووية وبناء خط سكة حديد عالي السرعة بين المطار ووسط بودابست. ولكن توسيع التعاون في القطاعات غير الاقتصادية يستحق اهتماما متساويا. فقد أبرمت الحكومتان خمس اتفاقيات بشأن التعاون الثقافي تشمل إدارة الأفلام الصينية، ووكالة أنباء شينخوا، ومجموعة وسائل الإعلام الصينية، وصحيفة الشعب اليومية. ويمكن للحزب الشيوعي الصيني بسهولة استخدام مثل هذه الترتيبات لنشر الدعاية والتأثير على الرأي العام المجري لصالح الصين.

كما أن توسيع التعاون الثنائي في مجالات الشرطة والمراقبة والأمن يشكل أيضا سببا للقلق. لقد فتحت الاتفاقيات السابقة الطريق لاستخدام كاميرات المراقبة المصنوعة في الصين وحتى ضباط الشرطة الصينيين في شوارع المجر. وبموجب أحدث سلسلة من الاتفاقيات، ستتعاون الصين في بناء نقطة تفتيش حديثة على الحدود مع صربيا.

كانت بكين تسعى إلى ترتيبات مماثلة في أماكن أخرى من العالم، وخاصة مع البلدان النامية والصناعية الجديدة. ولكن الشراكة مع بودابست مثيرة للقلق بشكل خاص لأن المجر عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. والقلق هو أن المشاركة الصينية في جهود إنفاذ القانون والسيطرة على وسائل الإعلام والمراقبة في بلغراد يمكن أن تساهم في تآكل القيم الليبرالية في البلاد والمنطقة.

خلال زيارة شي، اجتمع جزء من حوالي 30 ألف مواطن صيني يعيشون في المجر في أفواج في منطقة قلعة بودا، حيث كان شي يقيم، للترحيب بزعيمهم. وقد لفت المتطوعون ذوو القبعات الحمراء والملوحون بالأعلام انتباه وسائل الإعلام لعرضهم، ولكن بعض المشاركين تسببوا في مشاجرة عندما أزالوا بالقوة الأعلام التبتية التي رفعها مواطنون مجريون احتجاجًا على سياسات بكين.

عامل جذب للاستثمار الأجنبي المباشر الصيني

كان من بين مرافقي شي جين بينغ - الذين بلغ عددهم بالمئات - ممثلون عن الصناعة الصينية. أصبحت المجر وجهة جاذبة للاستثمار المباشر من قبل الشركات الصينية، لا سيما في قطاع السيارات الكهربائية. تعمل شركة CATL (شركة أمبيركس التكنولوجية المعاصرة)، أكبر مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم، وشركة BYD أوتو، التي تنافس حالياً شركة تسلا على لقب أكبر مصنع للسيارات الكهربائية، على بناء مصانع في المجر، ومن المتوقع أن تتبعها المزيد من الشركات. فرض الاتحاد الأوروبي تعريفات جديدة على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين بحجة أن الدعم الحكومي يمنح شركات السيارات الصينية ميزة غير عادلة على الشركات الأوروبية. يأمل الصينيون في تجنب هذه الرسوم عن طريق نقل إنتاج السيارات الموجهة إلى أوروبا إلى المجر.

وفقاً لمعهد Mercato للدراسات الصينية، وهو مركز أبحاث مقره ألمانيا، في عام 2023، تركز 44% من الاستثمار الأجنبي المباشر من الصين في أوروبا في المجر - وهي دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 9 ملايين نسمة واقتصادها أقل من عشرين حجم اقتصاد ألمانيا. في الوقت نفسه، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر من الصين في الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى له في 10 سنوات (6.8 مليار يورو في عام 2023)، وهو اتجاه يُعزى إلى التباطؤ الاقتصادي في الصين وإلى بيئة أقل ترحيباً في الاقتصادات الكبرى في أوروبا. يبرز الاندفاع للاستثمار في المجر بشكل أكبر في هذا السياق. يتهم منتقدو النظام في الداخل المجري بأن الصفقات التي أبرمها النظام مع الصين موجهة أكثر لإثراء دائرة أوربان الداخلية بدلاً من رفاهية الاقتصاد الوطني.

التقسيم والسيطرة؟

في عام 2012، أطلقت بكين مبادرة 16+1 (16 دولة من شرق ووسط أوروبا بالإضافة إلى الصين) كإطار تعاوني، ولعقد العقد التالي، اعتمدت الصين على هذا الإطار لتعزيز علاقاتها مع وسط وشرق أوروبا. ولكن بعد غزو روسيا لأوكرانيا، انسحبت الدول البلطيقية، بقيادة ليتوانيا، بسبب تعميق العلاقات بين بكين وموسكو، وقيدت دول أخرى مشاركتها.

وفي الوقت نفسه، بدأ الاتحاد الأوروبي في إعطاء الأولوية للأمن الاقتصادي على العلاقات التجارية مع الصين، استجابة للموقف التوسعي لبكين و”دبلوماسية المحارب الذئب“ العدوانية، بالإضافة إلى العداء المتزايد بين بكين وواشنطن. انتهى الرومانس الذي ازدهر خلال أزمة الديون الأوروبية.

مدركة لهذه التغييرات، غيرت الصين نهجها من الأسلوب المتعدد الأطراف إلى الانخراط الفردي المستهدف بالدول المتقبلة— والتي تُعد المجر مثالاً بارزاً. من المؤكد أن بكين تأمل في استخدام حكومة أوربان للتأثير على سياسة الاتحاد الأوروبي، تماماً كما استخدمت النظام الكمبودي المؤيد للصين لعرقلة البيانات الصادرة عن رابطة دول جنوب شرق آسيا التي تنتقد سلوك الصين في بحر الصين الجنوبي.

مدى قدرة بكين على تنفيذ هذه الاستراتيجية للتقسيم والسيطرة لا يزال قيد الانتظار، ولكن الوضع يستحق المتابعة. على الرغم من التباطؤ الأخير، تظل الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والعديد من شركاتها—خصوصاً في قطاع السيارات الكهربائية—تواصل التوسع وتحرص على الاستثمار في الخارج. تتنافس فرنسا وإيطاليا وإسبانيا لجذب الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية. تواصل ألمانيا تقدير الصين كشريك تجاري. قام المستشار أولاف شولتز بزيارته الثانية إلى بكين في أبريل الماضي، قبيل الجولة الأوروبية لشي. كان ممثلو صناعة السيارات الألمانية، التي لديها استثمارات كبيرة في الصين، ينتقدون تحقيق الاتحاد الأوروبي في دعم السيارات الكهربائية، خشية من رد فعل عنيف من الحكومة الصينية. تظل القوة الاقتصادية للصين تحفيزاً قوياً للعديد من الأطراف الأوروبية.

الآثار على الأمن الآسيوي

لقد نجحت بكين بالفعل في إقناع بودابست وبلغراد بالوقوف إلى جانب الصين في المداولات الأوروبية التي تستهدف مشكلة تايوان وتوسع الصين البحري في بحر الصين الجنوبي—قضايا حددها شي جين بينغ على أنها حيوية لمصالح الصين ”الأساسية“. من المؤكد أن الصين ستطبق ضغوطًا مماثلة على حكومات أوروبية أخرى في المستقبل. الاتحاد الأوروبي جغرافيًا بعيد عن شرق آسيا، ولديه أيدي مشغولة بالحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط، وهي منطقة ترتبط بها علاقات تاريخية معقدة. داخل الاتحاد الأوروبي، تُشكل المكاسب السريعة للأحزاب اليمينية المتطرفة في فرنسا وأماكن أخرى—التي كانت واضحة في نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو—تهديدًا للوحدة والاستقرار السياسي.

في ظل هذا الاضطراب، يجد الرئيس ماكرون نفسه في وضع حرج، كما أن خصوم أوربان السياسيين في متابعة حثيثة أيضًا. لكن من المرجح أن تواصل بكين اتباع نفس النوع من الدبلوماسية الاقتصادية بغض النظر عن أيديولوجية الحزب الحاكم. من جانبها، ستستمر أوروبا في التردد، وإن كان بشكل غير واضح، أثناء موازنتها بين مخاطر الأمن المرتبطة بالعلاقات الوثيقة مع الصين والفوائد الاقتصادية.

من جانبها، يجب على اليابان إقناع الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على اهتمامه ببيئة الأمن في شرق آسيا، التي تعتبر ذات أهمية حيوية لهذا البلد. لمواجهة عمليات التأثير الصينية، يجب علينا تعزيز علاقاتنا بأوروبا من خلال تقديم معلومات دقيقة ومفصلة—بما في ذلك تحليل الشؤون الداخلية للدول الفردية—وتواصل جيد. نحن نضغط باستمرار لضمان أن يشارك الأوروبيون مخاوفنا بشأن سلوك الصين ونواياها في شرق آسيا. ومن البديهي أن كل هذا يفترض أننا في اليابان نفهم تمامًا أسلوب عمل بكين، حتى ونحن نترك الباب مفتوحًا للحوار البنّاء مع جارتنا القوية.

(النص الأصلي الأصل باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرحب بالرئيس الصيني شي جينبينغ في قصر الإليزيه في باريس، 6 مايو/ أيار 2024، © أ ف ب/ جيجي برس)