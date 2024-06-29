وظائف شاغرة في فروع شركة EY

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة EY

وأبرزت شركة إرنست ويونغ، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير الإستراتيجية والتحول.

– محلل التقييمات.

– مدير أول استشارات التحول.

– مساعد مدير خدمات العملاء.

– مدير التسعير التحويلي.

– أخصائي/ شريك أعمال الموارد البشرية.

– مساعد تنفيذي/ خدمات الدعم.

– مستشار أول/ المخاطر المؤسسية.

– مستشار تطوير الخريجين.

– مدير إدارة المخاطر المؤسسية.

– موظف استقبال.

– أخصائي الدعم القانوني والضريبي.

– مساعد مدير المحاسبة والامتثال والتقارير.

– مدير التدقيق الخارجي.

– مدقق مالي أول.

– مستشار أول/ خدمات ضرائب الأعمال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة إرنست ويونغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يونيو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)