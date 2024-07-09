شكرا لقرائتكم وزارة المالية تعلن بدء القبول في برنامج التدريب التعاوني 2024م ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة المالية بدء القبول في برنامج التدريب التعاوني المخصص لطلاب وطالبات الجامعات لسنة التخرج 2024م.

ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى المعرفة والمهارة المهنية لطلاب وطالبات الجامعات لسنة التخرج عبر منحهم فرصاً تدريبية حسب التخصصات المطلوبة لكل فصل، وذلك انطلاقاً من دور الوزارة وتحقيقاً لأهدافها في مجال المسؤولية الاجتماعية عن طريق تأهيل الكوادر الوطنية وتنمية قدراتها، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

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