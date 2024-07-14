- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الطاقة عن توفر وظائف إدارية بمسمى (مساعد إداري) لحملة الثانوية فأعلى لا تشترط وجود الخبرة السابقة حسب الشروط والمتطلبات التالية:
الشروط المطلوبة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصلاً على شهادة الثانوية فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.
– مهارات عالية في التنظيم والتواصل.
– إجادة استخدام الأجهزة والمعدات المكتبية.
– مهارات في الكتابة والطباعة وإعداد التقارير.
– لا يشترط الخبرة.
قد يهمّك أيضاً
المهام الوظيفية:
– المساعدة في أنشطة تقديم الدعم الفني والإداري للمدير المباشر من خلال تنسيق الاجتماعات وتقديم جميع الأعمال المتعلقة بالسكرتارية والأعمال المكتبية.
– المساعدة في أنشطة قديم الدعم الإداري للمسؤول المباشر من خلال استكمال المهام الرئيسية مثل: ( جدولة الاجتماعات ، حجوزات السفر ، توجيه المكالمات الجماعية
– المساعدة في التأكد من إبلاغ جميع الحاضرين بأجندة الاجتماعات وجداولها الزمنية، والتأكد من مواءمتها لجدول أعمال الحضور.
– دعم مهام إعداد وصياغة محاضر الاجتماعات وتسجيل الحضور.
– التنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين لإعداد الملفات والمعلومات التي يحتاجها المسؤول المباشر قبل الاجتماعات الرئيسية.
– تجهيز الطلبات والوثائق الواردة للمسؤول المباشر وفقًا للأولوية.
– التأكد من توافر اللوازم المكتبية في مكتب المسؤول المباشر.
– المساعدة في إدارة البريد / المراسلات الواردة والصادرة المتعلقة بالمسؤول المباشر.
– تنسيق لإدارة المرافق (مثل التنظيف) والمهام ذات الصلة بالمكتب.
– دعم جميع المهام المتعلقة بخدمات الضيافة بالمكتب.
– الالتزام بضوابط وسلوكيات العمل وسياسات الأمن السيبراني بالوزارة والإجراءات الخاصة بالوحدة التنظيمية.
– القيام بأي مهام أخرى تكلف من قبل الرؤساء المباشرين.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.