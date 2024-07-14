شكرا لقرائتكم وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الطاقة عن توفر وظائف إدارية بمسمى (مساعد إداري) لحملة الثانوية فأعلى لا تشترط وجود الخبرة السابقة حسب الشروط والمتطلبات التالية:

الشروط المطلوبة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصلاً على شهادة الثانوية فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.

– مهارات عالية في التنظيم والتواصل.

– إجادة استخدام الأجهزة والمعدات المكتبية.

– مهارات في الكتابة والطباعة وإعداد التقارير.

– لا يشترط الخبرة.

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المهام الوظيفية:

– المساعدة في أنشطة تقديم الدعم الفني والإداري للمدير المباشر من خلال تنسيق الاجتماعات وتقديم جميع الأعمال المتعلقة بالسكرتارية والأعمال المكتبية.

– المساعدة في أنشطة قديم الدعم الإداري للمسؤول المباشر من خلال استكمال المهام الرئيسية مثل: ( جدولة الاجتماعات ، حجوزات السفر ، توجيه المكالمات الجماعية

– المساعدة في التأكد من إبلاغ جميع الحاضرين بأجندة الاجتماعات وجداولها الزمنية، والتأكد من مواءمتها لجدول أعمال الحضور.

– دعم مهام إعداد وصياغة محاضر الاجتماعات وتسجيل الحضور.

– التنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين لإعداد الملفات والمعلومات التي يحتاجها المسؤول المباشر قبل الاجتماعات الرئيسية.

– تجهيز الطلبات والوثائق الواردة للمسؤول المباشر وفقًا للأولوية.

– التأكد من توافر اللوازم المكتبية في مكتب المسؤول المباشر.

– المساعدة في إدارة البريد / المراسلات الواردة والصادرة المتعلقة بالمسؤول المباشر.

– تنسيق لإدارة المرافق (مثل التنظيف) والمهام ذات الصلة بالمكتب.

– دعم جميع المهام المتعلقة بخدمات الضيافة بالمكتب.

– الالتزام بضوابط وسلوكيات العمل وسياسات الأمن السيبراني بالوزارة والإجراءات الخاصة بالوحدة التنظيمية.

– القيام بأي مهام أخرى تكلف من قبل الرؤساء المباشرين.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.