وظائف شاغرة في فروع الهيئة الملكية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة الملكية في كل من الرياض، وجازان.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي مراجعة فنية أول (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، الهندسة البيئية، الهندسة المعمارية، هندسة الحاسب).

– أخصائي مراجعة تشغيلي (جازان): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، إدارة الأعمال، القانون، الهندسة المدنية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 يوليو 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 يوليو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)