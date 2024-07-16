شكرا لقرائتكم 13 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مساعد إداري.

– مسؤول استراتيجية الذكاء الاصطناعي.

– أخصائي أول الأتمتة والتكامل للحوسبة السحابية.

– أخصائي أول تشغيل أنظمة الحوسبة السحابية.

– مسؤول الدعم والمراقبة للحوسبة السحابية.

– أخصائي أول منتجات الحوسبة السحابية.

– أخصائي تنفيذ مشاريع الحوسبة السحابية.

– أخصائي هندسة الحوسبة السحابية.

– أخصائي إطلاق خدمات الحوسبة السحابية.

– أخصائي أول إطلاق خدمات الحوسبة السحابية.

– أخصائي استراتيجية الأمن السيبراني.

– مصمم أول برمجيات.

– مسؤول مشاريع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 يوليو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)