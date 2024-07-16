شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في المؤسسة العامة للري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المؤسسة العامة للري، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المؤسسة الرئيسي في محافظة الأحساء.

تفاصيل وظائف المؤسسة العامة للري

وأبرزت المؤسسة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً

– محلل أنظمة تحكم: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، هندسة الالكترونيات والتحكم).

– أخصائي سياسات وتعرفة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، إدارة أعمال، المالية، المحاسبة)، أو ما يعادلها.

– أخصائي دراسات وأبحاث: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة، الزراعية، المياه والبيئة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت المؤسسة العامة للري، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ويستمر التقديم حتى تاريخ 18 يوليو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)