وظائف شاغرة في المؤسسة العامة لجسر الملك فهد

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المؤسسة الرئيسي في المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مؤسسة جسر الملك فهد

وأبرزت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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التقديم على الوظائف

وأوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 يوليو 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 يوليو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)