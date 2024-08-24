وظائف إدارية شاغرة لدى مؤسسة مسك

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان “مسك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المؤسسة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مؤسسة مسك

وأبرزت مؤسسة مسك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– رئيس قسم البيانات والتحليلات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم البيانات، تحليلات البيانات، هندسة البيانات، نمذجة البيانات، علوم الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير أول للعمليات الرقمية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، الاتصالات)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير العلاقات الدولية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (العلاقات الدولية، العلوم السياسية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مؤسسة مسك، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 أغسطس 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)