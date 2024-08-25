شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مستشفى الموسى التخصصي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الرئيسي في محافظة الأحساء.

تفاصيل وظائف مستشفى الموسى التخصصي

وأبرزت إدارة مستشفى الموسى التخصصي، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً

– أخصائي سحب دم.

– فني صيدلة.

– ممرض/ إعادة تأهيل الأطفال.

– مدير مشروع تقنية المعلومات.

– فني تخدير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مستشفى الموسى التخصصي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)