وظائف شاغرة بفروع BAE SYSTEMS في 4 مدن

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والظهران، والطائف، وخميس مشيط.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير مشروع/ المرافق (الرياض).

– مدرب أول (الظهران).

– أخصائي الامتثال/ الصيانة (الطائف).

– مهندس ميكانيكي لخدمات البناء (خميس مشيط).

– أخصائي سلامة أول (الرياض).

– مدرب فني (الظهران).

– فني صيانة محركات (الظهران).

– فني صيانة طائرات (الظهران).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أغسطس 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 9 سبتمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)