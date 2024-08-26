شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بارسونز العالمية- المتخصصة بمجال الحلول الرقمية والبنية التحتية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الخبر، وجازان، والرياض، والوجه، ومشروع القدية.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت شركة بارسونز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس أول البنية التحتية للاتصالات.

– مهندس أول جيوتقني.

– أخصائي أول التكلفة.

– منسق أول هندسي.

– أخصائي أول مراقبة التكاليف.

– أخصائي رئيسي مدني/ إنشائي.

– مراقب المستندات.

– مهندس تقارير الجودة.

– رئيس إدارة التكاليف.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بارسونز، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أغسطس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)