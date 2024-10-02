شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى خدمات الملاحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الملاحة الجوية

وبيّنت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً

– محلل المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، سلسلة التوريد)، أو ما يعادلها.

– رئيس قسم شؤون مجلس الإدارة واللجان: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الدراسات القانونية)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)