 تغييرات في نمط الحياة تحميك من الإصابة بالاكتئاب

محمد اسماعيل - القاهرة - أظهرت العديد من الدراسات أن النشاط البدني الخفيف، حتى بكميات قليلة، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الأعراض الارتباطة بالاكتئاب.

ولم تتم ملاحظة ذلك بقوة عند ممارسة التمارين عالية الكثافة.

وللوصول إلى هذه النتيجة، أجرى باحثون من جامعة أنجليا روسكين مراجعة شاملة للدراسات، التي أجريت في جميع أنحاء العالم لفحص إمكانات النشاط البدني في مجال الصحة العقلية.

ووفقا لما جاء عبر صحيفة "ساينس دايلي"، وجد التحليل أن النشاط البدني يقلل من خطر الاكتئاب بنسبة 23%، والقلق بنسبة 26%.

وتم العثور على ارتباط قوي بشكل خاص بين النشاط البدني المنخفض والمعتدل، والذي يشمل أنشطة مثل:، الغولف، والمشي، وانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب.

وارتبط النشاط البدني أيضًا بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بحالات الصحة العقلية الشديدة، بما في ذلك انخفاض الذهان أو الفصام بنسبة 27%.

وكانت النتائج متسقة لدى كل من الرجال والنساء، وعبر الفئات العمرية المختلفة وفي جميع أنحاء العالم.

وقال الباحث الرئيسي لي سميث: "إن حقيقة أنه حتى المستويات المنخفضة إلى المتوسطة من النشاط البدني، يمكن أن تكون مفيدة للصحة العقلية، لها أهمية خاصة، بالنظر إلى أن هذه المستويات من النشاط قد تكون أكثر قابلية للتحقيق".

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