علامات تظهر في جسمك تكشف أن لدغ الناموس خطيرا.. وطريقة سحرية للتخلص منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الناموس حشرات صغيرة تسبب إزعاجا كبيرا للبشر، وتشكل أيضا خطرا على الصحة، حيث تنقل العديد من الأمراض الخطيرة عند لسعها للإنسان، وتوجد علامات إذا ظهرت على الجسم بعد لدغ الناموس يجب الحذر الشديد منها والتوجه للطبيب في الحال.

وتقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة والتغذية ورئيس قسم البكتريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إن الجسم قد يتورم بعد لدغ الناموس، ويميل للاحمرار الشديد، ويمكن أن يبقى عدة ساعات أو أيام.

وأشارت الدكتورة نهلة عبد الوهاب في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إلى أن هناك أعراضا إذا ظهرت بعد لدغ الناموس مثل الصداع الشديد، أو ضيق التنفس، أو الطفح الجلدي، أو الحمى الشديدة، يجب التوجه فورا للطبيب، لأن الناموس يمكن أن يكون نقل للجسم أمراضا خطيرة، تلوث الدم.

وأكدت أن هذه الأمراض يمكن أن تتمثل فيما يلي:

الملاريا: مرض طفيلي خطير يسبب الحمى والقشعريرة.

حمى الضنك: مرض فيروسي يسبب الحمى، والصداع وألم العضلات.

الطفح الجلدي: مرض يصيب الجلد نتيجة التحسس من الناموس، ويسبب يرقان الجلد، والشعور بضيق التنفس.

نصائح لإبعاد الناموس عن الجسم

إغلاق النوافذ.

وضع ليمون بالقرنفل جوار السرير.

رش مبيدات حشرية ضد الناموس، ويفضل أن تكون دون رائحة تؤثر على الجهاز التنفسي للجسم.

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