تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.. ما هى "المستحلبات" والأطعمة التي تحتوي عليها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعدّ مرض السكري من الأمراض المزمنة الشائعة، والتي قد تُسبب مضاعفات صحية خطيرة إذا لم يتم التحكم فيها بشكلٍ فعال.

وتشير دراسات حديثة إلى وجود عامل جديد قد يُساهم في الإصابة بمرض السكري، وهو "المستحلبات" الموجودة في العديد من الأطعمة المصنعة.

كشفت دراسة جديدة، أن المستحلبات، وهي مواد تشكل مكونات أساسية في الأطعمة المصنعة، تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ونشرت الدراسة في مجلة لانسيت للسكري والغدد الصماء.

المستحلبات في الأطعمة المصنعة قد تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري

المستحلبات، هي مواد مضافة تساعد على ربط مادتين تنفصلان عادةً عند دمجهما، مثل الزيت والماء، والمستحلبات قد تعطل البكتيريا السليمة في الأمعاء، مما يزيد من خطر الالتهاب ومقاومة الأنسولين ومرض السكري.

أظهرت الدراسة، أن المضافات الغذائية شائعة الاستخدام غالبا ما تضاف إلى الأطعمة المصنعة والمعبأة لتحسين مظهرها وطعمها وملمسها وإطالة عمرها الافتراضي.

وأوضح الباحثون أن الكعك والبسكويت والحلويات والزبادي والآيس كريم والشوكولاتة والخبز والسمن والوجبات الجاهزة للأكل أو الجاهزة للتسخين كلها تحتوي عادة على مستحلبات.

وأكد الباحثون، أن سلامة المستحلبات تم تقييمها من قبل وكالات سلامة الأغذية والصحة، كما هو الحال مع جميع المضافات الغذائية.

وجد الباحثون أن بعض المستحلبات ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني،وتم تقدير كمية الأطعمة التي تحتوي على المستحلبات لكل شخص، بناءً على السجلات الغذائية التي يتم تقديمها كل ستة أشهر لمدة 14 عامًا في المتوسط.