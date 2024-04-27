هل تشعر بالدوخة فور الاستيقاظ؟.. 3 مشروبات ترفع ضغط الدم المنخفض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

مع الاستيقاظ من النوم خلال الصباح، قد يواجه الجسم بعض المشكلات الصحية المختلفة، ومنها انخفاض ضغط الدم المفاجئ الذي يسبب الإحساس بالدوخة، الذي توجد بعض المشروبات الصباحية يمكنها التغلب عليه، حسبما ذكر موقع.

تناول الشاي

يحتوي الشاي على مكونات تسهم في رفع ضغط الدم خلال الصباح، ومن أهمها وجود الكافيين الذي يساعد في زيادة معدل ضربات القلب وتنشيط الدورة الدموية وحدوث ارتفاع مؤقت في ضغط الدم، كما يساعد على الشعور بالاستفاقة والنشاط خلال الصباح.

شرب الماء

أكثر ما يسبب خفض ضغط الدم بالصباح الباكر الإصابة بالجفاف نتيجة عدم تناول ما يكفي من الماء، لذا تناول ما يصل إلى 8 أكواب خاصًة في الطقس الحار خلال الصباح يسهم في ضبط مستويات ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، كما يوفر طاقة للجسم لمحاربة قلة النشاط الصباحي.

تناول القهوة

تحتوي القهوة على الكافيين الذي يسهم في رفع ضغط الدم، كما تسهم في الشعور باليقظة والتركيز خلال النهار، ولكن يفضل تناولها بكميات معتدلة للحفاظ على صحة القلب.

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