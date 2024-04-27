يقوي القلب.. عصير سحري يطهر الكلى والكبد ويحارب الدهون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

عصير البطيخ من المشروبات التي تمد الجسم بفوائد مذهلة، ويحب العديد من الأشخاص تناوله خلال فصل الصيف لزيادة الشعور بالانتعاش والاستفادة من العناصر الغذائية الموجودة به.

وذكر موقعا greybears، clevelandclinic، تأثير تناول عصير البطيخ على الصحة كالتالي:

مفيد لصحة الكبد والكلى

البطيخ مدر طبيعي للبول، حيث يساعد على زيادة تدفق البول، ولكنه لا يجهد الكلى، كما يساعد البطيخ الكبد على معالجة الأمونيا النفايات الناتجة عن هضم البروتين، ما يخفف الضغط على الكلى ويتخلص من السوائل الزائدة.

يحارب الدهون في الجسم

يوجد في البطيخ السيترولين الذي يعد من الأحماض الأمينية الأساسية، ما يقلل من تراكم الدهون في الخلايا الدهنية الموجودة بالجسم، ويتمتع السيترولين بالقدرة على جعل الخلايا الدهنية الموجودة في الجسم تنتج دهونًا أقل، وبالتالي يساعد على منع التراكم الزائد للدهون في الجسم.

صحة القلب والأوعية الدموية

يدعم عصير البطيخ صحة القلب والأوعية الدموية، لوجود مادة الليكوبين التي تعزز وتحسن وظيفة القلب والأوعية الدموية لأنه يحسن من تدفق الدم عن طريق توسيع الأوعية، واسترخاء ضغط الدم، والوقاية من الإصابة بأمراض القلب.

تعزيز صحة المناعة

يحتوي عصير البطيخ على فيتامين سي، ومضادات الأكسدة التي تحسن صحة جهاز المناعة، ويحارب الأمراض التي تصيب الجسم، كما يساعد على التئام الجروح سريعًا، إذا كنت تعاني من أي جروح تلتئم ببطء.

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