نوع عصير يخفض ضغط الدم المرتفع.. تناوله فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت خبيرة التغذية الروسية ناتاليا دينيسوفا أن تناول الفلفل الحلو والبنجر يساعدان على خفض مستويات ضغط الدم المرتفع.

وأوضحت خبيرة التغذية أن الفلفل الحلو غني بالبوتاسيوم الذي يسهم في تنظيم استقلاب المحلول الملحي في الجسم وتحسين عمل عضلة القلب والعضلات بشكل عام، وفقا لوكالة "Gazeta.Ru".

كما أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين С وفيتامين Р، مما يعزز قوة الشعيرات الدموية.

لذا يكفي تناول نصف حبة فلفل حلو طازجة يوميا أو مطبوخة على الرغم من أنها تحتوي على كمية أقل من فيتامين C، إلا أن الطهي يزيد من كمية الكاروتينات (مواد مضادة للالتهابات والأورام) ويحسن هضمها.

ويجب إضافة البنجر إلى النظام الغذائي في حالة ارتفاع مستوى ضغط الدم، حيث أن تناول 250 مليلتر(كوب من عصير البنجر) يوميا يخفض مستوى ضغط الدم لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاعه (عندما يكون الضغط العلوي 130- 140، والضغط السفلي 85- 90 ملم عمود زئبق).

والسبب في هذا يرجع إلى احتواء البنجر على نسبة عالية من النترات التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النتريك، الذي يوسع الأوعية الدموية ويحسن تدفق الدم في الشعيرات الدموية، أي أنه بالإضافة إلى تخفيض مستوى ضغط الدم، يحسن إمداد عضلة القلب والدماغ وأعضاء الجسم الأخرى بالأكسجين. بالطبع عصير البنجر النيء يخفض مستوى ضغط الدم بفعالية أفضل، ولكن من الأفضل على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة تناول البنجر المسلوق.

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