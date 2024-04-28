سر الشعور بالنعاس بعد تناول البصل.. 3 أسباب ستفاجئك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

البصل من الخضروات الشائعة والمفيدة للجسم، ويُستخدم في العديد من الوجبات، ولكن يعاني بعض الأشخاص من الشعور بالنعاس بعد تناوله نيئا، دون معرفة السبب وراء ذلك.

غني بحمض التربتوفان

يحتوي البصل على نسبة عالية من حمض أميني يُعرف باسم "التربتوفان"، الذي يعمل مهدئا طبيعيا للجسم، وعندما يُهضم هذا الحمض في الجسم، يتحول إلى هرمون الميلاتونين، وهو هرمون ينظم دورة النوم، ما يؤدي إلى شعورك بالنعاس ويسهل عليك النوم بشكل أسرع وأكثر عمقا، وفقا لموقع "timesofindia".

انخفاض سكر الدم

يتسبب تناول البصل في انخفاض طفيف في مستويات سكر الدم، ما يؤدي إلى قلة النشاط والشعور بالتعب والنعاس.

فيتامين سي

يؤدي فيتامين C دورا مهما في خفض مستويات التوتر والقلق، ما يساعد على تحسين جودة النوم، وخفض مستويات التوتر.

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