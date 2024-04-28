نقص هذه الفيتامينات قد يسبب السرطان.. احذر العلامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

السرطان مرض معقد يتميز بنمو الخلايا وانتشارها بشكل غير منضبط، ويتأثر بمزيج من العوامل الوراثية والبيئية ونمط الحياة.

في حين أن دور التغذية في الوقاية من السرطان وعلاجه مهم، إلا أن نقص بعض الفيتامينات والمعادن يمكن أن يكون له دور في زيادة خطر الإصابة بالسرطان، بحسب timesofindia.

يرتبط نقص فيتامين C بأنواع مختلفة من السرطان

فيتامين C، المعروف أيضًا باسم حمض الأسكوربيك، هو فيتامين قابل للذوبان في الماء وله خصائص قوية مضادة للأكسدة. يلعب دورًا حاسمًا في تخليق الكولاجين، وشفاء الجروح، ووظيفة المناعة، ارتبط انخفاض تناول فيتامين C بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خاصة سرطان المريء والمعدة والرئتين.

علامات نقص فيتامين سي

خشونة الجلد

نزيف اللثة

البشرة الجافة

التعرض للكدمات بسهولة

ألم المفاصل

ضعف المناعة

التعب والإرهاق

نقص فيتامين أ يمكن أن يسبب سرطان المعدة

فيتامين أ هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ضروري للرؤية ووظيفة المناعة والتمايز الخلوي.

الرتينوئيدات، الأشكال النشطة لفيتامين أ، تنظم التعبير الجيني وتلعب أدوارًا حاسمة في نمو الخلايا وموت الخلايا المبرمج.

أشارت الدراسات إلى وجود علاقة بين نقص فيتامين أ وزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خاصة سرطانات الرئة والمريء والمعدة.

علامات نقص فيتامين أ

الجلد الجاف والمتقشر خاصة في الوجه واليدين والقدمين

ضعف وظيفة المناعة

يرتبط نقص فيتامين د بسرطان البنكرياس

فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويلعب دورًا حاسمًا في استقلاب الكالسيوم وصحة العظام ووظيفة المناعة.

ينتشر نقص فيتامين (د) على نطاق واسع، ما يؤثر على جزء كبير من السكان في جميع أنحاء العالم، وخاصة في المناطق ذات التعرض المحدود لأشعة الشمس أو عدم كفاية المدخول الغذائي.

أشارت العديد من الدراسات إلى وجود علاقة بين انخفاض مستويات فيتامين د وزيادة خطر الإصابة بسرطانات مختلفة، بما في ذلك سرطان الثدي والبروستاتا والقولون والمستقيم والبنكرياس.

علامات نقص فيتامين د

آلام العظام والعضلات

التعب والإرهاق

مشكلات الجلد

ضعف المناعة

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