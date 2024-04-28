علامة تظهر في الحمام تكشف إصابتك بنقص فيتامين ب 12

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

فيتامين ب 12 هو فيتامين ضروري لصحة الإنسان، حيث يؤدي دورًا مهمًا في العديد من العمليات الحيوية في الجسم، بما في ذلك إنتاج خلايا الدم الحمراء وصحة الأعصاب.

يمكن أن يؤدي نقص مستوياته عن المعدل الطبيعي إلى ظهور مجموعة من الأعراض، بما في ذلك التعب والضعف وفقدان الشهية وصعوبة التركيز.

قد لا تظهر أعراض نقص مستويات هذا الفيتامين بشكل واضح في البداية، ما يجعل من الصعب تشخيصه، ومع ذلك، هناك علامة واحدة تظهر في الحمام تكشف عن نقص مستوياته، وهي "سلس البول"، وهو فقدان السيطرة على المثانة، ما يؤدي إلى تسرب البول، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

أحد الأعراض العصبية المعروفة لنقص فيتامين ب 12 هو "تنكس الحبل الشوكي"، ويحدث هذا عندما لا يكون هناك ما يكفي من الميالين، وهي مادة واقية تُحيط بالأعصاب وتساعدها على نقل الإشارات.

نظرًا لأن المثانة تخضع أيضًا للتحكم العصبي، فإن إزالة الميالين للأعصاب في الحبل الشوكي تؤثر على التحكم في المثانة.

قال الأطباء في كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية: "يؤدي النقص الحاد في فيتامين ب 12 إلى الإصابة بالاكتئاب، وفقدان الذاكرة وسلس البول وفقدان حاستي التذوق والشم".

وأشارت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إلى ضرورة الذهاب للطبيب المختص فورًا إذا كنت تعاني سلس البول.

- من الأكثر عرضة للإصابة:

توضح كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية: "النباتيون الصارمون معرضون للإصابة بنقص فيتامين B12، خاصةً إذا لم يتناولوا الحبوب المدعمة بالفيتامين أو مكملات الفيتامينات".

وتابعت: "كما يواجه الأشخاص الذين خضعوا لجراحة إنقاص الوزن خطر الإصابة بنقص هذا الفيتامين، خاصةً إذا تداخلت العملية مع إنتاج أحماض المعدة، والتي يحتاجها الجسم لاستخراج B12 من الطعام".

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