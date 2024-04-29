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الامارات | انعكاس الجمال في دبي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انعكاس الجمال أمام أعلى مبنى شيّده الإنسان، حيث تتفنن كل العدسات على التقاط أجمل الصور، من كل الزوايا، من بعيد ومن قريب.. كما الحال هنا من أقرب نقطة لبرج خليفة الشامخ الذي يستقطب كاميرات الجميع، يستوي في ذلك سكان دبي وضيوفها من حول العالم، حيث يُعدّ البرج والنافورة الراقصة وما حولهما من وجهات، محطات خاصة للجمال، والفوز بألبوم صور متفرّد، يشهد على ذكريات لا تُنسى في مدينة لا تكفيها أبداً زيارة واحدة، فعيون ضيوفها مدعوة مع كل رحلة جديدة لمشاهدة شيء مختلف.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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