داء مفصل الركبة.. الأسباب والعلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

قالت الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى الروماتيزم إن داء مفصل الركبة هو التهاب يُصيب مفصل الركبة، ويتسبب في تآكل الغضروف المفصلي في الركبة، ما يؤدي إلى احتكاك العظام ببعضها البعض باستمرار.

شيخوخة وتحميل خاطئ

وأوضحت الجمعية أن أسباب الإصابة بداء مفصل الركبة تكمن في عملية الشيخوخة الطبيعية والتحميل الخاطئ أو الزائد على مفصل الركبة، على سبيل المثال من خلال الرياضات، التي تشكل ضغطاً على المفاصل.

وتشمل الأسباب أيضاً العمل البدني الشاق والسِّمنة والنقرس وكسور العظام وتشوهات الأقدام مثل الأقدام على شكل حرف O أو على شكل حرف X.

وتتمثل أعراض داء مفصل الركبة في ألم الركبة وتورم الركبة وتصلبها وتعرضها للاحمرار والسخونة، وصدور صوت طقطقة أو صرير منها، بالإضافة إلى العَرج.

سبل العلاج

وينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، لتجنب العواقب، التي قد تترتب على داء مفصل الركبة والمتمثلة في القيود الحركية.

ويشمل علاج داء مفصل الركبة إجراءات تقويم العظام مثل أربطة دعم الركبة وتصحيح التشوهات والأحذية الطبية، والعلاج الطبيعي لتقوية الركبة وزيادة حركيتها، ومسكنات الألم.

وتساعد تطبيقات البرودة والسخونة أيضاً في تخفيف الألم والتورم والالتهاب، وكذلك العلاجات البديلة مثل الوخز بالإبر.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة داء مفصل الركبة، فيتم حينئذ اللجوء إلى الجراحة، كتركيب مفصل اصطناعي مثلاً.