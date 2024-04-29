الامارات | سباق دلما لقوارب التجديف التراثية إلى محطة الختام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، أول من أمس، المرحلة الأولى من «سباق دلما لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً»، ضمن فعاليات مهرجان سباق دلما التاريخي السابع للمحامل الشراعية، فئة 60 قدماً، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ويستمر حتى الخامس من مايو المقبل في جزيرة دلما.

وشمل السباق أربعة أشواط لمسافة أربعة أميال بحرية، بمشاركة 680 بحاراً على متن 40 قارباً تمثل القوارب العشرة الأولى الفائزة في كل شوط من أشواط سباق أبوظبي لقوارب التجديف التراثية، فئة 40 قدماً، الذي أقيم ضمن مهرجان التراث البحري على كورنيش أبوظبي خلال فبراير الماضي.

وانتقلت القوارب الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط، إلى الشوط الختامي الذي يحمل اسم «حصباة دلما».