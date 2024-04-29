طريقة سهلة لتنظيف مروحة السقف.. تخلصي من الأتربة في دقائق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تشكو ربات المنازل في كثير من الأوقات من تنظيف مروحة السقف، خاصةً في بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، إذ تتراكم عليها الأتربة، وتؤثر بالسلب على أدائها ومظهرها، وترغب في معرفة وصفات طرق سريعة للتخلص من الأتربة بسهولة وبدون مجهود كبير.

ونستعرض طريقة لتنظيف مروحة السقف بسهولة خلال دقائق، للانتعاش خلال فصل الصيف دون تناثر الأتربة منها عند الدوران، وفقًا لما ذكره موقع «diyremedies».

أدوات تنظيف مروحة السقف

سلم.

فرشاة ناعمة.

مجفف الشعر حال وجد.

قفازات لليدين.

بخاخ تنظيف.

ماء دافئ.

صابون سائل.

إسفنجة.

قطعة قماش نظيفة.

خطوات تنظيف مروحة السقف

- الخطوة الأولى: قبل أن البدء في تنظيف المروحة، أولاً يجب فصلها عن مصدر الكهرباء، لتجنب أي مخاطر محتملة وضمان السلامة.

- الخطوة الثانية: حال كان يمكنك فك المروحة بسهولة، فكي الأجزاء لتسهيل التنظيف.

- الخطوة الثالثة: استخدمي فرشاة ناعمة لإزالة الأتربة المتراكمة على ريش المروحة، كما يمكنك استخدام مجفف الشعر لإزالة الأتربة المتراكمة.

- الخطوة الرابعة: نظفي الجزء الخارجي للمروحة بقطعة قماش مبللة بالصابون السائل، ومسحها بالإسفنجة بعدها، وتنظيف الشبكة الواقية للمروحة بالفرشاة الناعمة.

الخطوة الخامسة: بعد الانتهاء من تنظيف أجزاء المروحة قومي بتجميعها مرة أخرى بحرص لضمان أدائها الجيد.