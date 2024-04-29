مشروب شهير يزيل السموم من الكبد ويقوي المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الليمون بالنعناع مشروب شهير معروف بطعمه اللذيذ المنعش وفوائده الصحية العديدة.

ووفقا لموقع "ndtv" فإن هذا المشروب يحمي الجسم من 8 أمراض.

تقوية المناعة

الجمع بين أوراق النعناع والليمون يقوي المناعة ويخفف الصداع وآلام الصدر ويمد الجسم بالطاقة والانتعاش، وذك بفضل احتوائه على المزيد من العناصر الغذائية.

علاج نزلات البرد

يعالج هذا المزيج نزلات البرد والجيوب الأنفية، ويعزز الدورة الدموية وامتصاص العناصر الغذائية ويخفض ضغط الدم.

تنظيف الجهاز اللمفاوي

يساعد شرب الليمون بالنعناع على تنظيف الجهاز اللمفاوي وتحسين الحالة المزاجية والحفاظ على رطوبة الجسم وتجديد شبابه.

إزالة سموم الكبد

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في هذا المشروب على إزالة سموم الكبد وتحسين وظائفه وتخفيف الغثيان وحرقة وتقلصات المعدة.

فقدان الوزن

يساعد الجهاز الأيضي على حرق الدهون، ومن ثم فقدان الوزن والوقاية من بعض الأمراض مثل: السكتة القلبية.

الهضم الجيد

يحفز عملية الهضم ويقلل الإمساك، ولأنه مدر للبول، فيتم امتصاصه بسهولة في القولون وبالتالي يزيل السموم بسرعة مما يعزز عملية الهضم.

تعزيز صحة البشرة

يساعد حمض الستريك الموجود في الليمون على إزالة حب الشباب في الوجه، وأيضا مضادات الأكسدة والبكتيريا الموجودة فيه تنظف البشرة وتمنحها إشراقة.

تخفيف احتقان التهابات الصدر والحنجرة

تسهم البيروكسيدات الموجودة في هذا المشروب في علاج التهابات الحلق ومكافحة البكتيريا وتقليل إنتاج المخاط.

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