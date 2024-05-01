توقعات مباراة كلاسيكو الأهلي والإسماعيلي في الدوري.. خبيرة أبراج تكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الإسماعيلي، اليوم الأربعاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز، في السابعة مساء، ضمن الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل الأهلي المركز الـ11 في جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، بعد خوض 11 مباراة، بينما يحتل الإسماعيلي الـ13 برصيد 19 نقطة بعد خوض 19 مباراة.

وستنقل مباراة الأهلي والإسماعيلي في السابعة مساء، عبر قناة أون تايم سبورتس، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

وجاء التشكيل المتوقع للأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: عمر كمال ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

الوسط: أكرم توفيق وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا.

الهجوم: أحمد عبدالقادر ووسام أبو علي وبيرسي تاو.

بينما من المتوقع أن يلعب الإسماعيلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى، أحمد عادل عبدالمنعم

خط الدفاع، محمد نصر، محمد بيومي، حمدي النقاز، عبد الكريم مصطفى

خط الوسط، محمد عبد السميع، عماد حمدي، محمد حسن، أحمد الشيخ

خط الهجوم، عبد الرحمن مجدي، إيرك تراوري

توقعات المباراة

وأكدت الخبيرة في علم الأبراج والأرقام، عبير فؤاد، أن المباراة قد يغلب عليها التكافؤ وتقارب المستوى، متوقعة أن يحسم التعادل نتيحة كلاسيكو الأهلي والإسماعيلي في الدوري.

ومن خلال التشكيل المتوقع للفريقين، كشفت عبير فؤاد عن حظوظ بعض لاعبي الأهلي والإسماعيلي، كالتالي:

نجوم الأهلي

حارس مرمى.. مصطفى شوبير .. 17 مارس 2000.. برج الحوت

قد يكون لديه طاقة بدنية أقل لأن القمر في منزل الصحة السلبي وعليه مضاعفة جهوده، وأن يحمي نفسه من أي إصابات.

مدافع.. محمد عبد المنعم.. 1 فبراير 1999.. برج الدلو

قد يكون مسيطرا على أرض الملعب، ويحسن التصرف بفضل سرعة البديهة واللياقة البدنية التي قد تكون لديه.

لاعب خط وسط.. أكرم توفيق.. 8 نوفمبر 1997.. برج العقرب

القمر معاكس ما يعني أن لياقته البدنية قد تكون أقل وعليه محاولة تنظيم جهوده، وتقديم أفضل أداء.

مهاجم: وسام أبو علي.. 4 يناير 1999.. برج الجدي

قد يكون تركيز مهاجم الأهلي ليس في أفضل حالاته خلال المباراة.

نجوم الإسماعيلي

حارس مرمى.. أحمد عادل عبالمنعم.. 10 أبريل 1987 ..برج الحمل

لديه روح تعاونية وعطارد يمنحه سرعة بديهة ورود فعل قوية خلال اللقاء.

مدافع.. حمدي النقاز.. 28 أكتوبر 1992.. برج العقرب

لياقته البدنية قد تكون أقل وعليه محاولة تنظيم جهوده.

لاعب خط وسط.. محمد حسن .. 3 أكتوبر 1993.. برج الميزان

قد يكون موفقا في اللقاء في ظل تمتعه بلياقة بدنية رائعة في المباراة مع نشاط وحماس، لكن عليه أن ينتبه لسلامته.

مهاجم.. عبدالرحمن مجدي.. 12 سبتمبر 1997.. برج العذراء

قد يكون لديه نشاط وطاقة وقد يستطيع أن ينظم جهوده ويوظفها في اتجاه سليم.

اقرأ أيضا..

لن تتخيل تأثير هذا المشروب الصيفي على مستوى الكوليسترول في الجسم



علاج النقرس في المنزل.. 8 علاجات لخفض مستويات حمض اليوريك

مشكلات مادية وعملية.. مواليد 4 أبراج عليهم الحذر

ثروة وحظ سعيد.. 5 أبراج تفتح لهم طاقة القدر منتصف مايو

أم بلا قلب تبيع طفلتها مقابل الأموال.. لن تتخيل ما حدث لها