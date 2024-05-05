قبل أسبوع من حدوثها.. هذه الأعراض تنذر بسكتة دماغية خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

السكتة الدماغية حالة طبية طارئة، وتحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، ما يؤدي إلى تلف خلايا الدماغ أو موتها.

ولكن، هناك بعض الأعراض التي تظهر قبل أسبوع من حدوث السكتة الدماغية، وفقا لموقع "health".

الصداع غير المبرر

كشفت دراسة حديثة أُجريت عام 2020 أن 15٪ من الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة دماغية إقفارية، عانوا من صداع شديد أو غير عادي خلال 7 أيام قبل الإصابة بالسكتة الدماغية.

وشملت الدراسة 550 شخصا بالغا أن هذا النوع من الصداع الغامض، والذي يطلق عليه اسم "الصداع ما قبل السكتة الدماغية"، غالبا ما يستمر حتى تبدأ أعراض السكتة الدماغية نفسها.

وهو أحد أهم أعراض التحذير التي يجب الانتباه إليها.

مشكلات التوازن

الدوخة المفاجئة وفقدان التوازن والتنسيق من الأعراض التحذيرية المبكرة للسكتة الدماغية.

تدلي الوجه

يشير تدلي جانب واحد من الوجه والشعور بالخدر إلى حدوث السكتة الدماغية قبل أسبوع من ظهورها.

صعوبة النطق

عندما يُصاب جزء من الدماغ بضرر، يفقد القدرة على التحكم في العضلات في الجانب المقابل من الجسم.

في حالة السكتة الدماغية، يؤدي ذلك إلى صعوبة في نطق الكلمات، وتشويه الكلام.

عدم وضوح الرؤية

ضبابية الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما أحد أعراض السكتة الدماغية، وذلك نتيجة انقطاع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ المسؤول عن معالجة المعلومات البصرية.

لذا، إذا ظهرت عليك أي من هذه الأعراض، فمن الضروري الذهاب للطبيب المختص فورا، حيث تساعد العلاجات المبكرة في تقليل تلف الدماغ وتحسين فرص الشفاء.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية

مرضى الضغط المرتفع.

مرض السكري والقلب.

المدخنون.

كبار السن.

التاريخ العائلي للإصابة بالسكتة الدماغية.

كيف نساعد المصاب بالسكتة الدماغية قبل وصول سيارة الإسعاف؟

- أهم شيء يمكنك القيام به هو الاتصال بالإسعافات الأولية فورا.

- عليك مساعدة الشخص المصاب على الاستلقاء على جانبه مع رفع رأسه قليلا، يُسهم ذلك في تدفق الدم إلى الدماغ.

- حدد الوقت الذي ظهرت فيه الأعراض لأول مرة، هذه المعلومات مهمة جدا للأطباء لتحديد العلاج المناسب.

- خلع أي ملابس ضيقة حول رقبة أو صدر الشخص.

- لا تعطي الشخص أي أطعمة أو مشروبات، قد يكون غير قادر على البلع، ما يؤدي إلى اختناقه.

- راقب تنفس الشخص وطمأنه، وفي حالة إذا توقف عن التنفس، فابدأ في إجراء التنفس الاصطناعي.

- تجنب إعطاء أي دواء لمصاب بسكتة دماغية، حتى لو كانت أدوية شائعة مثل الأسبرين.

طرق تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

التحكم بضغط الدم من خلال اتباع نظام غذائي صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

تناول المكملات الغذائية، أو الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب.

مراقبة مستويات الكوليسترول.

الإقلاع عن التدخين.

الحفاظ على وزن صحي.

تجنب تناول الأطعمة المصنعة.

الحد من استهلاك الكحول.

إجراء الفحوصات الطبية الدورية.

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