الامارات | استثمار نسائي.. حقيبة يدٍ فاخرة بسعر سيارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قد يكون سعر حقيبة يد نسائية جلدية بقياس 15 × 20 سنتيمتراً معادلاً أحياناً لسعر سيارة صغيرة، إذ باتت هذه الإكسسوارات الفاخرة في سنوات قليلة مرغوبة جداً إلى حدّ تَحَوُّلها إلى استثمار مالي، ونشوء سوق موازية في هذا المجال.

ولم تعد المجلات النسائية مثلاً، في العامين الأخيرين، تتحدث عن «امتلاك» أو «وضع» أو «شراء» هذه الحقيبة أو تلك، بل أصبحت تستخدم تعبير اختيار حقيبة لـ«الاستثمار» فيها.

وقالت نجمة الشبكات الاجتماعية ماي بيرتلو، المتخصصة في السلع الفاخرة المستعملة، ومديرة المنتجات في «فينتد»، إن قيمة بعض الحقائب تزيد أحياناً «فور الخروج من المتجر».

وتتزايد الحسابات المختصة في «الاستثمار» في حقائب اليد زيادة سريعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجتذب خصوصاً الشابات اللواتي لا تتوافر لديهنّ الإمكانات للاستثمارات التقليدية.

لكن هذه الاستثمارات لا تخلو من المخاطر، كما تنبّه لِيا لوجون، مؤسسة موقع «بلان كاش» الفرنسي لتعليم الاستثمار للنساء، التي تنصح مثلاً بعدم المشاركة في المزاد في اليوم الرئيس، تفادياً لـ«الانجرار» إلى لعبة المزايدات.

وباتت دور المزادات تعوّل كثيراً على هذا الاهتمام بحقائب اليد الفاخرة المستعملة، وتوليها اهتماماً لا يقلّ عن تركيزها على بيع لوحات كبار الفنانين.