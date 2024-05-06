الامارات | مصر.. وفاة فتاة داخل لعبة "قطار الموت"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 مايو 2024

لقيت فتاة مصرية، ، مصرعها داخل لعبة قطار الموت بمدينة ألعاب في حي مدينة "أكتوبر"؛ إثر إصابتها بأزمة قلبية نتيجة الخوف من اللعبة.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، أظهرت التحقيقات الأولية أن الفتاة فور تحرك اللعبة بسرعة كبيرة بدأت في الصراخ بشدة وانتابتها حالة من ضيق التنفس، ولاحظت صديقتها شعورها بالإعياء ثم فقدانها الوعي، ولاحظ القائم على اللعبة الصراخ ليقوم على الفور بإيقافها.

وأضافت أن كوادر الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادثة، ونقلت الفتاة إلى المستشفى، حيث اكتشف الأطباء توقف عضلة القلب وفشلت عمليات إنعاشه وتم إبلاغ مرافقيها بوفاتها.

من جانبها، طلبت النيابة العامة المصرية، من الأجهزة الأمنية التحري عن الواقعة؛ للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.