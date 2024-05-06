عروس تغير عريسها في ليلة زفافهم والمعازيم في دهشة .. إليك ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة غريبة من نوعها، كشفت صديقة عروس اللحظات المدهشة التي جعلت المعازيم في دهشة عند تغيير صديقتها العريس المنتظر بشخصًا أخر، مما جعل الجميع في حالة صدمة وذعر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة mirror الأمريكية، وذكرت صديقتها أن علاقة العروس بعريسها المستقبلي جون بدأت منذ المدرسة الثانوية، و كانت علاقة حب قوية، و لكن تصرفات العروس قبل أيام من الزفاف غريبة من نوعها، حيث قررت تغيير تفاصيل في الزفاف لها علاقة بالمكان و الوان فساتين الوصيفات ولم تخبر أحد بشيء.

وقبل نصف ساعة فقط من موعد سير العروس في الممر، تحدثت معها منظمة الزفاف جانبًا لتكشف عن بعض الدراما الصادمة التي حدثت وراء الكواليس، و قالت: "لقد كنت متأنقة في ثوبي الأرجواني، وعلى استعداد لدعم الزوجين السعداء".

و عند وصولها إلى الحفل، أخذتني كبيرة وصيفات العروس وأخبرتني أننا بحاجة إلى الالتفاف حول العروس أكثر من أي وقت مضى لأن العريس لا يعرف أحداً من عائلتها أو أصدقائها.

مما جعل صديقتها في حيرة وتساءلت : لماذا يضيع جون؟ لقد كان قريبًا منا ومن عائلة سارة لسنوات عديدة، ولكن الصدمة كانت أنه ليس العريس وأن العريس يدعى مايكل، 23 عامًا، بالإضافة إلى ذلك، كانت جميع وصيفات العروس يرتدين ألوانًا مختلفة ولم يرغبن في أن أشتري فستانًا آخر، ولهذا السبب أخفوه عني شعرت بالخيانة.

وتعرض صديقات العروس والمعازيم لصدمة وذهول، لم يعلم معظمنا بأمر تبادل العريس إلا في تلك اللحظة، ولم يكن سوى والدي سارة وإخوتها وصيفة الشرف الرئيسية هم من شاركوا في الأمر، وقالت: "لم يكن لدي أي فكرة عن هويته، أو لماذا كان يتزوج من صديقتي، التي أخبرتني قبل أقل من ثلاثة أشهر أنها ستتزوج جون"، و "كان جميع أفراد عائلة مايكل هناك، وبدا عليهم السعادة ، بينما كنا جميع أفراد عائلة سارة وأصدقائها جادين للغاية وصامتين".

وحاول أصدقاء سارة استمرار الحفل، وبمجرد أن بدأت المشروبات في النزول للمعازيم، تحدثت وصيفة الشرف عن القصة الحقيقية، وأوضحت كيف التقت سارة بمايكل في وظيفتها الجديدة في أغسطس، وكانت تواعده سرًا بينما كانت تقبل أيضًا عرض زواج جون.

وقالت: "سارة ألغت خطوبتها في نهاية يناير عندما اكتشفت أنها حامل بطفل مايكل، ولم تخبر أحدا لمدة شهر آخر، لكنها ألغت طباعة الدعوات وكل ما كان عليه اسم جون".

اكتشف والدي سارة أمر مايكل قبل شهر من الزفاف وأنها حامل قبل أسبوع من الزفاف، ولهذا السبب لم تكن هناك حفلة توديع العزوبية، حيث كانت تشعر بالمرض والتعب طوال الوقت، وسارة لم تخبر أحدا واحتفظت بالفستان ومكان الحفل وكل شيء وكأن شيئا لن يتغير وكانت على وشك الزواج من جون.

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