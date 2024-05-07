كنز لصحتك.. لن تتوقع فوائد لب البطيخ وما يفعله بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

بعد تناول البطيخ، ترمى بذوره أو اللب الأسود الموجود داخله، رغم فوائدها الصحية المذهلة، فهي كنز أسود غني بالعناصر الغذائية التي تقدم للجسم فوائد كثيرة.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب الوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن وفاكهة البطيخ عديدة الفوائد الصحية في الصيف، لكن داخلها كنز أسود يجهل الكثيرون معرفته.



وأضافت لـ"الخليج 365"، أن بذور البطيخ تعزز صحة المناعة لأنها غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين b، ما يجعلها مصدرا ممتازا لمزيج من المغذيات التي يحتاجها جهاز المناعة، والتي تخفف فرص الإصابة بالأمراض.



وأشارت إلى أن بذور البطيخ تحافظ على صحة القلب لأنها مصدر غني للبوتاسيوم والمغنيسيوم وهما عنصران أساسيان لصحة القلب، وتنظيم ضغط الدم، وكذلك الكوليسترول الضار.



وواصلت أن لب البطيخ أو البذور السوداء غنية بالألياف وتحسن صحة الهضم، وتمنع الإمساك.



وأكدت أن هناك فوائد أخرى عديدة للبطيخ تتمثل في ما يلي:



تقوية العظام لأنه غني بالماغنسيوم والزنك.

تحسين المزاج.



يساعد على زيادة الخصوبة لدى الرجال.



مصدر للطاقة.



نضارة البشرة.

تعزيز صحة العين والدماغ.

طرق تناول بذور البطيخ.



يمكن غسلها وتناولها نيئة.

أو يمكن تحميصها.

لذلك عليك الحرص على تناول بذور البطيخ في موسمه للاستفادة بأكبر قدر ممكن من فوائده الصحية.



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