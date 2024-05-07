توقعات مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري.. خبير أبراج يكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - قمة كلاسيكية ينتظرها عشاق كرة القدم المصرية، عندما يلعب الفريق الأول للنادي الأهلي، ضد نظيره الاتحاد السكندري، اليوم، الثلاثاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، اليوم الثلاثاء، في السابعة مساء ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 27 نقطة، بينما يحتل فريق الاتحاد المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

وتنقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود ستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ومن المتوفع أن يلعب الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: عمر كمال ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني.

الوسط: أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا.

الهجوم: حسين الشحات ووسام أبو علي وكريم فؤاد.

وكشف خبير الأبراج محمد صبحي، توقعاته بالنسبة إلى نتيجة اللقاء، وكذا موقف بعض اللاعبين، في تصريح لـ الخليج 365، كالتالي:

- مصطفى شوبير: برج الحمل

يغلب عليه الثبات والخطوات القوية - يظهر بثبات وثقة في مرماه، مع إبعاد خطر الأهداف عن فريقه بفضل مهاراته الرائعة ويستمر في تألقه .

- محمد عبد المنعم: برج الثور

مدعوم بتواجد الشمس والمشتري في برجه اليوم يكون نقطة فاصلة في أداء فريقه - يتصدر الدفاع بقوة ويمنع أي هجمات لمنافسه ببراعة وتركيز عال.

- أكرم توفيق: برج العذراء

يظهر عليه التركيز العالي والثبات القوي ويكون موثرا مع فريقه.

- وسام أبو علي : برج الجدي

تتاح له فرص عديدة ويكون محور الفريق ومتوقع أن يحرز أهدافا اليوم ولكن عليه الحذر من الإصابة، ويتحرك بحماس ويهدد مرمى الفريق المنافس بتسديداته القوية والدقيقة.

طاقة لاعبي الأهلي

يغلب عليهم الحذر والتركيز والهجوم المنظم وعدم ارتكاب الأخطاء وعدم الاستهتار بالمباراة.

طاقة لاعبي الاتحاد

مع بداية المبارة يلعبوا بحذر وتركيز مع الهجمات المرتدة ولكن مع الهجوم والضغط المتواصل من فريق الأهلي عليهم فقد يرتكبوا أخطاء تتسبب في دخول أهداف بمرماهم.

نتيجة المبارة المتوقعة

فوز الأهلي على الاتحاد السكندري.