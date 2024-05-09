طبيب يحذر من خطر الشرب في الزجاجات البلاستيكية خلال الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية عادةً شائعةً، خاصةً في فصل الصيف الحار الذي يحمل فيه الكثيرون المياه أثناء سيرهم في الشارع لمواجهة الطقس الحار والجفاف.

لكن هل تعلم أنّ هذه العادة قد تُخفي مخاطر صحيةً جمةً؟

قال طبيب مشهور أنه لا يستخدم زجاجات المياه البلاستيكية، وحث الجميع على اتباع نصيحته وتجنب شرب المياه بهذه الطريقة.

ووفق ديلي ميل، حذر الطبيب سوراب سيثي، المقيم في كاليفورنيا، من أن هذه المنتجات تحتوي على الكثير من المواد البلاستيكية النانوية السامة التي تستقر في الجسم وترتبط بالسرطان والعقم.

وأضاف أن هناك دراسة نُشرت في وقت سابق من هذا العام وجدت أن متوسط زجاجة المياه المباعة في الولايات المتحدة تحتوي على 240 ألف قطعة من هذه الجزيئات.

وبدأ طبيب الجهاز الهضمي بالقول: "توقف عن استخدام زجاجات المياه البلاستيكية.

هذه الجسيمات لديها القدرة على اختراق الخلايا البشرية والدخول إلى مجرى الدم والأعضاء الرئيسية".

وأكد الدكتور سيثي أن الشرب من زجاجة بلاستيكية خلال الأيام الحارة هو الأكثر ضررا. مضيفا: "ستتسبب الحرارة في إطلاق المزيد من المواد البلاستيكية الدقيقة في زجاجة المياه الخاصة بك".

كما أوضح أيضا أن الحاويات القابلة لإعادة الاستخدام، مثل الأكواب المصنعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، تحتوي على معادن مرتبطة بأمراض مختلفة.

واستخدمت دراسة نشرت عام 2023 النماذج البيولوجية والمؤشرات الحيوية لتحديد التأثيرات السامة للجسيمات النانوية عند استهلاكها.

واكتشف الباحثون أن الجزيئات البلاستيكية يمكن أن تسبب موت الخلايا، وتنتج إجهاد الأكسدة، وتتلف الحمض النووي، وتحفز الاستجابات الالتهابية، وهي العمليات المرتبطة بتكوين الأورام.

ونظرت دراسات أخرى ووجدت أن التعرض للجسيمات الصغيرة قد يؤدي إلى عيوب خلقية كبيرة في القلب تضعف وظيفة القلب في أجنة الدجاج.