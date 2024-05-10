الامارات | «أسد ذهبي» لبيتر وير مخرج «ترومان شو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيحصل بيتر وير، مخرج أفلام شهيرة، بينها «ذي ترومان شو»، على جائزة في مهرجان البندقية السينمائي لهذا العام، تقديراً لمُجمل مسيرته، وفق ما ورد في بيان صادر عن المهرجان، أمس.

وقال المدير الفني للمهرجان، ألبرتو باربيرا: «بإجمالي 13 فيلماً فقط أخرجها خلال 40 عاماً، حجز بيتر وير مكاناً له بين كبار مخرجي السينما الحديثة».

وفي مهرجان البندقية السينمائي بنسخته الـ81 التي تقام اعتباراً من 28 أغسطس، سينال وير جائزة «الأسد الذهبي» عن مُجمل مسيرته.

وقال المخرج الأسترالي (79 عاماً)، في بيان: «اختياري لنيل جائزة عن مُجمل مسيرتي الإخراجية شرف كبير لي».

وكان وير فاز بجائزتي «بافتا» البريطانية عن فيلمه الشهير «ذي ترومان شو» (1998)، وهو عمل من بطولة جيم كاري، و«ماستر آند كوماندر» (2003)، وهو فيلم ملحمي مملوء بالمغامرات البحرية من بطولة راسل كرو.