الامارات | الطبيعة والفن والذكاء الاصطناعي في متحف المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف «متحف المستقبل» يوم غد السبت جلسة حوارية بعنوان «تلاقي الطبيعة: الذكاء الاصطناعي والفن والتصميم المستدام»، وذلك ضمن سلسلة جلسات «خبراء المستقبل»، لتسليط الضوء على موضوعات رئيسة تتناول التقاطع بين الذكاء الاصطناعي وقدرته على إحداث تغيير في الفن والتصميم المستدام، والترابط بين التكنولوجيا والتصميم في تشكيل عالم مستدام.

وسيتاح للمشاركين في هذه الجلسة فرصة استكشاف مفهوم إعادة التوازن بين الإنسان والطبيعة، والمعروف باسم «السيمبيوسين». وستتناول الجلسة أيضاً التكنولوجيا البيئية المبتكرة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وستسلط الضوء على كيفية إعادة تشكيل العمارة بطريقة مستدامة ومبتكرة. ومن خلال دمج التكنولوجيا والتصميم، تهدف الجلسة إلى تعزيز الإلهام ورسم رؤية جديدة للمستقبل.

ويشارك في هذه الجلسة ثلاثة خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي هم: إيلا كولومبو، المديرة الإبداعية لشركة أي آي إنفنتور، وليان طومسون، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة أكواي كوربوريشن، ووانيو هي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة لوك اكس، لمناقشة مستقبل الابتكار الإبداعي، وقدرة الذكاء الاصطناعي على إحداث ثورة في الفن والتصميم المستدام.