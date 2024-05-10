شاب ينقذ فتاة بعد تمزق ملابسها.. لن تتخيل ماذا حدث (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر لقطة إنسانية من شاب غريب يساعد فتاة تعرضت لموقف محرج.

ويُظهر الفيديو امرأة هندية تمزقت تنورتها "الجيب" أثناء وجودها داخل محطة أتوبيس، لكن قرر مزارع يرتدي سترة بيضاء مساعدتها، بحسب ما ذكر موقع "news18".

وبدأت القصة عندما كانت الفتاة مع شريكها ينتظران الأتوبيس، وأثناء وصوله بمجرد قيامها من مقعدها تمزقت تنورتها من الخلف.

وعندما رأى شريكها ذلك ظل يضحك كثيرا بدلا من أن يحاول إصلاح الوضع، وكانت الفتاة تشعر بالحرج الشديد.

ولحسن الحظ تدخل الشاب بسرعة لمساعدتها، حيث خلع سترته وربطتها الفتاة حول خصرها لتغطية التمزق.

وظهر الرجل في الفيديو وهو يوبخ وينتقد شريكها، وشكرت المرأة الرجل على مساعدته لها.

وحصد الفيديو الكثير من التعليقات والاعجابات، وعلق أحد المستخدمين: "الإنسانية لا تزال على قيد الحياة".

وكتب مستخدم آخر: "في كثير من الأحيان قد يكون الرجل الفقير هو الأكثر لطفا من الآخرين".

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