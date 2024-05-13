3 علامات خطيرة تشير إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إن وجود نسبة عالية من الكوليسترول يعني أن لديك كمية كبيرة جدًا من هذه المادة الدهنية في الدم، إذا تركت دون علاج، فقد يصبح هذا خطيرًا لأنه قد يزيد من خطر الإصابة بحالات طبية طارئة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية .

والكوليسترول يمكن أن يتشكل على شكل رواسب لويحية، ما يتسبب في تضييق الشرايين ويجعل من الصعب تدفق الدم عبرها، يمكن أيضًا أن تنفصل اللويحة وتشكل جلطة دموية خطيرة .

على الرغم من انتشاره، فإن العديد من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول لن يكونوا على دراية بحالتهم نظرًا لأنه عادة لا تظهر عليهم الأعراض - ما أكسبه لقب "القاتل الصامت"، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

الطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك هي إجراء الاختبار، ومع ذلك، في بعض الأحيان يمكن أن يسبب بعض الآثار الجانبية.

ويحذر الخبراء في مؤسسة القلب البريطانية (BHF) من ثلاثة آثار جانبية من هذا القبيل، تظهر على اليدين، وفي العينين وحولهما .

وتشير المؤسسة إلى أنه في معظم حالات ارتفاع نسبة الكوليسترول، لا توجد أعراض.

تقول: “عادة لا توجد أعراض لارتفاع نسبة الكوليسترول، غالبًا ما يكون عامل خطر خفيًا ما يعني أنه يمكن أن يحدث دون علمنا حتى فوات الأوان."

وأضافت: "لهذا السبب من المهم جدًا فحص مستوى الكوليسترول لديك".

ومع ذلك، إذا كنت تعاني من فرط كوليسترول الدم العائلي، فقد يكون لديك "علامات واضحة" لارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، كما يقول.

والعلامات هي الورم في الوتر، زانثيلازما، قوس القرنية.

الورم في الوتر

هذه هي التورمات الناتجة عن الكوليسترول في مفاصل يديك أو ركبتيك أو وتر العرقوب في الجزء الخلفي من الكاحل، فهي "بطيئة التشكيل" وسلسة وثابتة، سوف يبدو لون بشرتك طبيعيا.

زانثيلازما

Xanthelasmas عبارة عن كتل صغيرة صفراء من الكوليسترول بالقرب من الزاوية الداخلية للعين.

في حين أن النمو في حد ذاته غير ضار، إلا أنه يمكن أن يشير أيضًا إلى مشاكل في مرض السكري والغدة الدرقية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول.

قوس القرنية

هذه حلقة بيضاء أو رمادية شاحبة حول الجزء الملون من عينك، القزحية.

يمكن أن يكون مجرد علامة على الشيخوخة، ولكن إذا كان عمرك أقل من 60 عامًا ولاحظت ذلك، فمن المحتمل أن يكون سببه مشكلة أساسية.

إذا لاحظت أي علامات لارتفاع نسبة الكوليسترول أو كنت تشعر بالقلق بشأن مستويات الكوليسترول لديك، فيجب عليك التحدث إلى طبيب.

تتضمن تغييرات نمط الحياة التي يمكنك إجراؤها لخفض نسبة الكوليسترول ما يلي:

التقليل من الدهون المشبعة

ممارسة المزيد من الرياضة

الاقلاع عن التدخين.

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