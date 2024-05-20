قبل شهرين.. ماذا قالت ليلى عبداللطيف في توقعاتها لحادث طائرة أحد الشخصيات العامة عالميا؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - واقعة غريبة، تنبأت بها خبيرة التوقعات اللبنانية، ليلى عبد اللطيف، قبل شهرين، وحدثت اليوم، تتمثل في اختفاء أحد الشخصيات العامة عالميا، وسقوط طائرته في ظروف غامضة.

وشهد اليوم الأحد، التاسع عشر من شهر مايو لعام 2024، واقعة غريبة تمثلت في اختفاء الرئيس الإيراني وطائرته الخاصة، التي كانت تنقله إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.

خبيرة التوقعات اللبنانية الشهيرة قالت عن الواقعة التي حدثت اليوم، قبل شهرين وتحديدا في الثامن عشر من مارس الماضي: "إصابة شخصية مهمة جدا ومعروفة على الصعيد العالمي بسبب انفجار مدبر".

وأضافت ليلى في تصريحات تليفزيونية: "هذا الاعتداء يطال هذه الشخصية في أثناء وجودها على متن طائرة خاصة، ولن ينجوا منها أحد".

الطائرة الهليكوبتر الخاصة بالرئيس الإيراني إبراهيم الرئيسي، كانت تنقله اليوم إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران، وتعرضت للاختفاء، بعد هبوط اضطراري.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن الواقعة حدثت بالقرب من مدينة جلفا الواقعة على الحدود مع دولة أذربيجان، على بعد حوالي 600 كم شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وقال التلفزيون الإيراني إن تقارير أولية أفادت بوقوع حادث "هبوط صعب" لطائرة مروحية تقل رئيسي محافظة أذربيجان الشرقية.

ولفت المصدر إلى أن عشرات فرق الإنقاذ تحركت على الفور، فيما أعاقت الأحوال الجوية القاسية والضباب من مهمة هذه الفرق.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن وزير الخارجية وعددا من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني.

المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية ومحافظ المحافظة.