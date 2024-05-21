هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول الفراولة.. هذا ما يحدث لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة يكاتيرينا فويتينكو، خبيرة التغذية الروسية أن الفراولة من الفواكه الصيفية المحببة لدى الكثير، لكن يجب على العديد من الأشخاص تجنب استهلاكها.

وأوضحت أن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الشديدة ضد الفراولة يجب عليهم الامتناع التام عن تناولها، وذلك لتجنب أي مضاعفات صحية خطيرة، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

كما أشارت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة وارتفاع حموضة المعدة ووجود حصوات في كيس المرارة، يجب عليهم توخي الحذر عند تناولها، واستهلاكها بعد وجبة الطعام وبالكمية التي يوصي بها الطبيب.

ونصحت الأشخاص الأصحاء بضرورة عدم الإفراط في تناول الفراولة، مشيرة إلى أن الكمية الموصى بها هي 300-400 جرام من الفواكه والثمار في اليوم، مع تقسيم هذه الكمية على دفعات للوقاية من أي ردود فعل تحسسية.

وأكدت على أهمية استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية لتحديد الكمية المناسبة من الفراولة لكل شخص، خاصة للأشخاص الذين يعانون من أي أمراض أو حالات صحية خاصة.

اقرأ أيضا:

لعشاق القهوة باللبن - احذر هذه الكارثة.. هذا ما يحدث لجسمك

كيف يؤثر تناول الكبدة والسجق من عربة الشارع على صحة الكلى والكبد؟.. مفاجأة

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الجبنة مع البطيخ.. 5 تأثيرات غير متوقعة

تمنع الجلطات وارتفاع الكوليسترول.. أطعمة تحمي القلب والدماغ

هذا ما يحدث للمخ عند ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.. مفأجاة