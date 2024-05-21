5 طرق طبيعية لعلاج حكة الجلد في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني العديد من الأشخاص من الحكة أو الالتهابات الجلدية خلال فصل الصيف، وتزداد هذه المشكلة شيوعا مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض للشمس.

وهناك 5 طرق طبيعية يمكنك اتباعها لتخفيف الحكة والتهاب الجلد في الصيف، وفقا لموقع " Times of India".

الكمادات الباردة:

وضع قطعة قماش باردة ورطبة أو كيس ثلج على المناطق المصابة لتخفيف الالتهاب والحكة، تساعد درجة الحرارة الباردة على تخفيف الحكة، والشعور بالراحة.

جل الصبار:

ما عليك سوى وضع جل الصبار على الجلد المتهيج لتهدئته، حيث يحتوي الصبار على خصائص تبريد ومضادة للالتهابات تعمل على تهدئة حروق الشمس ولدغات الحشرات.

خليط بيكربونات الصوديوم:

تتمتع صودا الخبز بخصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل الحكة والالتهابات، ما يجعلها علاجا بسيطا وفعالًا لحكة الصيف الناتجة عن حروق الشمس أو الطفح الحراري أو الحساسية.

خل التفاح:

ما عليك سوى تخفيف خل التفاح بالماء، ثم يوضع على الجلد المصاب بالحكة باستخدام كرة قطنية أو قطعة قماش ناعمة.

زيت النعناع:

النعناع من العلاجات المنزلية الفعالة لتخفيف الحكة الناتجة عن حروق الشمس والطفح الجلدي ولدغات الحشرات، وذلك بفضل احتوائه على مادة المنثول التي تُضفي شعورا بالبرودة، ما يُسهم في تخفيف الشعور بالحكة.

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