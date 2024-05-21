خضار يخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة.. تناوله يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الخيار من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، وله فوائد صحية عديدة، ومنها قدرته على خفض الكوليسترول.

وفقا لموقع "health" نوضح كيف يساعد تناول هذا الخضار على خفض مستويات الكوليسترول.

غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الخيار على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل مركبات الفلافونويد، التي تمتلك خصائص تقلل نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

الألياف الغذائية

غني بالألياف القابلة للذوبان، والتي تؤدي دورا مهما في خفض الكوليسترول الضار عن طريق منعه من الامتصاص في مجرى الدم.

مركبات الستيرولات

بفضل احتوائه على مركبات نباتية تُعرف باسم "الستيرولات النباتية"، والتي تتمتع بقدرة فعالة على خفض الكوليسترول الضار.

فوائد أخرى للخيار

يتميز الخيار بمؤشر نسبة السكر في الدم المنخفض، ما يعني أن استهلاكه لا يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم بعد تناوله.

كما أنه مصدر غني، ما يساعد على ترطيب الجسم والحفاظ على وظائفه الحيوية بشكل سليم.

يُسهم في إنقاص الوزن، وذلك لأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف الغذائية.

يُهدئ البشرة ويعزز نضارتها، بفضل محتواه العالي من فيتامين سي.

تؤدي مضادات الأكسدة الموجودة به دورا مهما في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

يحتوي أيضا على فيتامين K، وهو فيتامين أساسي لتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام ومنع الكسور.