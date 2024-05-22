اعتاد إثارة الجدل.. من هو مصمم الأزياء إسلام سعد بعد ضبطه في المطار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

أخلت النيابة المختصة سبيل مصمم الأزياء الشهير إسلام سعد بكفالة مالية 300 ألف جنيه في واقعة ضبطه بمحاولة تهريب 55 ألف دولار خلال البلاد.

من هو إسلام سعد؟

هو مصمم أزياء مصري شهير، اشتهر بتصميماته الفريدة والأنيقة التي تُناسب مختلف الأذواق، ومن أكثر مصممي الأزياء شهرةً في الوطن العربي، ويُشارك بانتظام في عروض الأزياء العالمية.

يمتلك علامة تجارية خاصة به باسم إسلام سعد، والتي تُقدم مجموعة متنوعة من الملابس للرجال والنساء.

له قاعدة جماهيرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه أكثر من مليوني شخص على «إنستجرام».

حقق نجاحًا كبيرًا في مجال تصميم الأزياء، وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات.

صمم أزياء لعدد من المشاهير العرب، مثل هيفاء وهبي وأحلام ونانسي عجرم.

أسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الموضة العالمية.

متزوج من سيدة أعمال مصرية ناجحة، لديه طفلان

حظي بثقة الفنان حسين فهمي وتصمم ملابس فيلمه "الفارس".

صمم العديد من الإطلالات للفنانين، والتي تصدرت التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويعد من أكثر مصممي الأزياء طلبًا من قبل نجوم الفن والرياضة في مصر.

وقائع أثارت الجدل لإسلام سعد

نشر من قبل عبر حسابه على "تيك توك"، مقطع فيديو ظهر به مرتديا بدلة باللون الأسود مرصعة بالألماس، مشيرا إلى أن هذه البدلة تعد الأغلى في الوطن العربي، حيث بلغ سعرها 20 مليون جنيه مصري.

أثار فستان خطيبة المطرب مسلم، الذي صممه إسلام سعد، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمه العديد من رواد هذه المواقع بسرقة التصميم من مصمم الأزياء اللبناني صادق ماجد.

وتعود هذه الاتهامات إلى تشابه كبير بين فستان خطيبة مسلم وتصميم من مجموعة صيف 2023 لمصمم الأزياء صادق ماجد.

ونشر أحد المتابعين على حسابه على إنستجرام صورة تُظهر تشابه التصميمين، وعلق عليها: "هذا التصميم ملكي من مجموعة صيف 2023، من فضلك احترم الملكية الفكرية".

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